18.10.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-1-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
17
Слюсар
23
Копина
20
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
3-2-2-3
30
Маханьков
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
18
Лин
20
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
17
Слюсар
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Слюсар
20
35
Фернандо
35
Фернандо
20
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
10
Парако
23
Дибанго
23
Дибанго
10
Парако
18
Лин
8
Шевченко
8
Шевченко
18
Лин
Остались в запасе
Рух
Кривбасс
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Рух - Кривбасс
4
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кривбасса», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Кривбасс»
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Источник: «Бомбардир»