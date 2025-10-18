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  • «Рух» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Рух» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 11:50
Рух
18.10.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кривбасс
84' Ф. Бабукарра
23' К. Парако 53' М. Задерака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
22
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
17
Слюсар
23
Копина
20
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
3-2-2-3
30
Маханьков
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
18
Лин
20
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
17
Слюсар
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Слюсар
20
35
Фернандо
35
Фернандо
20
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
10
Парако
23
Дибанго
23
Дибанго
10
Парако
18
Лин
8
Шевченко
8
Шевченко
18
Лин
Остались в запасе
Рух
Кривбасс
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
70
Nazar Kasarda
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Рух - Кривбасс
4
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кривбасса», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Кривбасс»

«Рух» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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