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  • «Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

5 октября 2025, 10:50
Кривбасс
05.10.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кудровка
15' Е. Твердохлеб 77' Г. Мендоза 89' Г. Мендоза
90+1' А. Кемкин (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
22
Андрус Араухо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
91
Максим Мельничук
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
8
Андрей Сторчоус
ЦП
14
Kyrylo Matveev
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
3-1-3-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
7
Микитишин
9
Твердохлеб
20
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
4-2-3-1
1
39
Мачелюк
13
Шаповал
17
91
Мельничук
26
Лосенко
19
Думанюк
10
Козак
5
Тотовицкий
17
Морозко
24
Овусу
77
Мендоза
23
Дибанго
23
Дибанго
77
Мендоза
7
Микитишин
18
Лин
18
Лин
7
Микитишин
20
Задерака
8
Шевченко
8
Шевченко
20
Задерака
9
Твердохлеб
21
Каменский
21
Каменский
9
Твердохлеб
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
26
Лосенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
26
Лосенко
24
Овусу
77
77
24
Овусу
17
Морозко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
17
Морозко
Остались в запасе
Кривбасс
Кудровка
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Остались в запасе
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Кривбасс - Кудровка
1
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Кудровки», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Кудровка»

«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Кривбасс
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