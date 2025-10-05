05.10.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-1-3-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
7
Микитишин
9
Твердохлеб
20
Задерака
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
4-2-3-1
1
39
Мачелюк
13
Шаповал
17
91
Мельничук
26
Лосенко
19
Думанюк
10
Козак
5
Тотовицкий
17
Морозко
24
Овусу
77
Мендоза
23
Дибанго
23
Дибанго
77
Мендоза
7
Микитишин
18
Лин
18
Лин
7
Микитишин
20
Задерака
8
Шевченко
8
Шевченко
20
Задерака
9
Твердохлеб
21
Каменский
21
Каменский
9
Твердохлеб
10
Парако
24
Мулик
24
Мулик
10
Парако
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
26
Лосенко
21
Нагнойный
21
Нагнойный
26
Лосенко
24
Овусу
77
77
24
Овусу
17
Морозко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
17
Морозко
Остались в запасе
Кривбасс
Кудровка
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Остались в запасе
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
14
Kyrylo Matveev
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Кривбасс - Кудровка
1
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Кудровки», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»