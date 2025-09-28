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  • «ЛНЗ» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«ЛНЗ» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 11:50
ЛНЗ
28.09.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
16
Артур Рябов
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
3-5-1-1
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
11
Пасич
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
16
Рябов
19
Беннетт
90
Ассинор
3-3-3
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
6
Конате
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
19
Беннетт
7
7
19
Беннетт
19
Пастух
6
Танковский
6
Танковский
19
Пастух
21
Кравчук
21
Кравчук
10
Парако
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
10
Парако
Остались в запасе
ЛНЗ
Кривбасс
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча ЛНЗ - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Кривбасса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Кривбасс»

«ЛНЗ» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс ЛНЗ
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