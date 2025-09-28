Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-5-1-1
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
11
Пасич
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
16
Рябов
19
Беннетт
90
Ассинор
3-3-3
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
6
Конате
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
19
Беннетт
7
7
19
Беннетт
19
Пастух
6
Танковский
6
Танковский
19
Пастух
21
Кравчук
21
Кравчук
10
Парако
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
10
Парако
Остались в запасе
ЛНЗ
Кривбасс
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча ЛНЗ - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Кривбасса», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»