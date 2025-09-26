Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Эпицентра», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Эпицентр»