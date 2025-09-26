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  • «Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

«Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

26 сентября 2025, 16:50
Кудровка
26.09.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Эпицентр
65' V. Moroz (АГ) 85' А. Тотовицкий (П)
33' Д. Себерио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
19
Артур Думанюк
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
77
Хоакинете
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
5
Андрей Тотовицкий
АП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
4-3-2-1
1
13
Шаповал
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
17
Морозко
77
3-2-1-2
31
Билык
4
3
Григоращук
77
Кох
17
Демченко
10
Себерио
34
Танчик
20
Сидун
77
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
17
Морозко
78
Рогозинский
78
Рогозинский
17
Морозко
77
24
Овусу
24
Овусу
77
26
Лосенко
22
Векляк
22
Векляк
26
Лосенко
8
Миронюк
8
Миронюк
10
Себерио
98
98
10
Себерио
20
Сидун
23
Борячук
23
Борячук
20
Сидун
17
Демченко
10
10
17
Демченко
Кирюханцев
77
77
Кирюханцев
Остались в запасе
Кудровка
Эпицентр
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Кудровка - Эпицентр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Эпицентра», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Эпицентр»

«Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Кудровка
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