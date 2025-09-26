26.09.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
4-3-2-1
1
13
Шаповал
91
Мельничук
17
39
Мачелюк
26
Лосенко
19
Думанюк
8
Сторчоус
10
Козак
17
Морозко
77
3-2-1-2
31
Билык
4
3
Григоращук
77
Кох
17
Демченко
10
Себерио
34
Танчик
20
Сидун
77
8
Сторчоус
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
8
Сторчоус
17
Морозко
78
Рогозинский
78
Рогозинский
17
Морозко
77
24
Овусу
24
Овусу
77
26
Лосенко
22
Векляк
22
Векляк
26
Лосенко
8
Миронюк
8
Миронюк
10
Себерио
98
98
10
Себерио
20
Сидун
23
Борячук
23
Борячук
20
Сидун
17
Демченко
10
10
17
Демченко
Кирюханцев
77
77
Кирюханцев
Остались в запасе
Кудровка
Эпицентр
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
37
Антон Яшков
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Кудровка - Эпицентр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Эпицентра», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Эпицентр»
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Источник: «Бомбардир»