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  • «Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 16:50
Эпицентр
21.09.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
4 : 5
Завершен
Кривбасс
8' Х. (П) 11' В. Супряга 79' В. Сидун 89' А. Борячук
3' Г. Мендоза 25' Е. Твердохлеб 39' Г. Мендоза 46' К. Парако 66' А. Микитишин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
22
Андрус Араухо
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-3-1-3
31
Билык
3
Григоращук
4
70
Кирюханцев
10
Себерио
5
Запорожец
11
34
Танчик
77
12
21
Супряга
3-1-3-3
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
6
Конате
22
Араухо
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
5
Запорожец
8
Миронюк
8
Миронюк
5
Запорожец
10
Себерио
23
Борячук
23
Борячук
10
Себерио
12
10
10
12
11
77
77
11
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
77
Мендоза
18
Лин
18
Лин
77
Мендоза
Остались в запасе
Эпицентр
Кривбасс
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Эпицентр - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Кривбасса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Кривбасс»

«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Эпицентр
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