21.09.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
4 : 5
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
3-3-1-3
31
Билык
3
Григоращук
4
70
Кирюханцев
10
Себерио
5
Запорожец
11
34
Танчик
77
12
21
Супряга
3-1-3-3
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
6
Конате
22
Араухо
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
5
Запорожец
8
Миронюк
8
Миронюк
5
Запорожец
10
Себерио
23
Борячук
23
Борячук
10
Себерио
12
10
10
12
11
77
77
11
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
77
Мендоза
18
Лин
18
Лин
77
Мендоза
Остались в запасе
Эпицентр
Кривбасс
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
José Flores
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Эпицентр - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Кривбасса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Кривбасс»
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Источник: «Бомбардир»