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  • «ЛНЗ» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«ЛНЗ» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

21 сентября 2025, 14:20
ЛНЗ
21.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рух
32' П. Оба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
20
Vlad Raileanu
ЦП
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
3-5-1-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
7
68
Оба
16
Рябов
90
Ассинор
4-2-3-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
17
Слюсар
92
Слюбик
23
Копина
35
Фернандо
11
Квасница
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
6
Танковский
19
Пастух
19
Пастух
6
Танковский
7
19
Беннетт
19
Беннетт
7
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
7
Криспим
75
Китела
75
Китела
7
Криспим
17
Слюсар
20
20
17
Слюсар
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
23
Бабукарра
47
47
23
Бабукарра
Остались в запасе
ЛНЗ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча ЛНЗ - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Руха», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух»

«ЛНЗ» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух ЛНЗ
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