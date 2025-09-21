21.09.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-5-1-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
7
68
Оба
16
Рябов
90
Ассинор
4-2-3-1
1
Герета
93
Роман
44
Холод
17
Слюсар
92
Слюбик
23
Копина
35
Фернандо
11
Квасница
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
6
Танковский
19
Пастух
19
Пастух
6
Танковский
7
19
Беннетт
19
Беннетт
7
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
7
Криспим
75
Китела
75
Китела
7
Криспим
17
Слюсар
20
20
17
Слюсар
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
23
Бабукарра
47
47
23
Бабукарра
Остались в запасе
ЛНЗ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча ЛНЗ - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Руха», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Рух»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»