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  • «Полесье» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Полесье» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

20 сентября 2025, 16:50
Полесье
20.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кудровка
56' В. Велетень 82' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Кудровка
1
Roman Lyopka
ВР
90
Ivan Mamrosenko
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
17
Евгений Морозко
ЛВ
26
Иван Лосенко
ЦП
8
Андрей Сторчоус
ЦП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
37
Антон Яшков
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
44
Чоботенко
4
Кравченко
5
Сарапий
8
Бабенко
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
3-2-3-2
1
39
Мачелюк
17
90
26
Лосенко
8
Сторчоус
10
Козак
7
Коркишко
17
Морозко
77
78
Рогозинский
18
Андриевский
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
18
Андриевский
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
45
Брагару
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
45
Брагару
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
78
Рогозинский
91
Мельничук
91
Мельничук
78
Рогозинский
17
Морозко
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
17
Морозко
7
Коркишко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
7
Коркишко
77
24
Овусу
24
Овусу
77
Остались в запасе
Полесье
Кудровка
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
37
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
37
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Полесье - Кудровка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Кудровки», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Кудровка»

«Полесье» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кудровка Полесье
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