20.09.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-3-2-1
23
Волынец
15
Михайличенко
44
Чоботенко
4
Кравченко
5
Сарапий
8
Бабенко
19
Шепелев
18
Андриевский
10
Велетень
45
Брагару
9
Филиппов
3-2-3-2
1
39
Мачелюк
17
90
26
Лосенко
8
Сторчоус
10
Козак
7
Коркишко
17
Морозко
77
78
Рогозинский
18
Андриевский
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
18
Андриевский
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
45
Брагару
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
45
Брагару
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
78
Рогозинский
91
Мельничук
91
Мельничук
78
Рогозинский
17
Морозко
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
17
Морозко
7
Коркишко
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
7
Коркишко
77
24
Овусу
24
Овусу
77
Остались в запасе
Полесье
Кудровка
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
73
Mykhailo Kulyk
ВР
37
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
37
Антон Яшков
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
19
Артур Думанюк
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Василь Баранов
Статистика матча Полесье - Кудровка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Кудровки», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Кудровка»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»