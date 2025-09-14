14.09.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
18
Лин
9
Твердохлеб
20
Задерака
10
Парако
77
Мендоза
27
Юрчек
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
19
Шепелев
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
77
Мендоза
21
Каменский
21
Каменский
77
Мендоза
10
Парако
8
Шевченко
8
Шевченко
10
Парако
18
Лин
7
Микитишин
7
Микитишин
18
Лин
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
6
18
Андриевский
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Кривбасс
Полесье
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Кривбасс - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полесья», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»