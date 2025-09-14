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  • «Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 11:50
Кривбасс
14.09.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
80' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
22
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
7
José Flores
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
Бекавац
22
Араухо
18
Лин
9
Твердохлеб
20
Задерака
10
Парако
77
Мендоза
27
Юрчек
3-1-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
19
Шепелев
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
10
Велетень
9
Филиппов
77
Мендоза
21
Каменский
21
Каменский
77
Мендоза
10
Парако
8
Шевченко
8
Шевченко
10
Парако
18
Лин
7
Микитишин
7
Микитишин
18
Лин
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
19
Шепелев
30
Йосефи
30
Йосефи
19
Шепелев
18
Андриевский
6
6
18
Андриевский
7
Назаренко
45
Брагару
45
Брагару
7
Назаренко
9
Филиппов
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Филиппов
Остались в запасе
Кривбасс
Полесье
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
7
José Flores
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Кривбасс - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полесья», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье»

«Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Кривбасс
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