Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Жениса»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Ордабасы» – «Жениса»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 14:50
Ордабасы
13.09.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Женис
71' У. Жаксыбаев 73' М. Халматов (П)
90+1' В. Садовский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
7
Жоау Паулину
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
71
Дархан Бердибек
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-4-2
1
Шайзада
5
Антич
8
Жаксыбаев
25
Малый
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
27
Канаджижа
22
Астанов
10
Имнадзе
10
Астанов
3-1-3-2
1
Игнатович
63
Сараванья
5
Тевзадзе
12
Совет
7
Куат
9
Адиль
19
Сантос
14
Саулет
20
7
Караман
27
Канаджижа
15
Амир
15
Амир
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
10
Астанов
9
Наумец
9
Наумец
10
Астанов
Мораес
7
Паулину
7
Паулину
Мораес
10
Имнадзе
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
9
Адиль
23
Балтабеков
23
Балтабеков
9
Адиль
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
7
Куат
71
Бердибек
71
Бердибек
7
Куат
Набиханов
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
Набиханов
20
90
Садовский
90
Садовский
20
Остались в запасе
Ордабасы
Женис
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Ордабасы - Женис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Женис», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Женис»

«Ордабасы» – «Жениса»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Ордабасы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
4
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
2
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+