13.09.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-4-2
1
Шайзада
5
Антич
8
Жаксыбаев
25
Малый
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
27
Канаджижа
22
Астанов
10
Имнадзе
10
Астанов
3-1-3-2
1
Игнатович
63
Сараванья
5
Тевзадзе
12
Совет
7
Куат
9
Адиль
19
Сантос
14
Саулет
20
7
Караман
27
Канаджижа
15
Амир
15
Амир
27
Канаджижа
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
10
Астанов
9
Наумец
9
Наумец
10
Астанов
Мораес
7
Паулину
7
Паулину
Мораес
10
Имнадзе
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
9
Адиль
23
Балтабеков
23
Балтабеков
9
Адиль
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
7
Куат
71
Бердибек
71
Бердибек
7
Куат
Набиханов
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
Набиханов
20
90
Садовский
90
Садовский
20
Остались в запасе
Ордабасы
Женис
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Alan Carlos
ЦЗ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Ордабасы - Женис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Женис», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Женис»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»