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  • «Рух» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Рух» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 11:50
Рух
13.09.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Эпицентр
70' Х. (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Indio Geovane
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
59
Erik Kalinets
ЦП
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
98
Andriy Lyashenko
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
35
Фернандо
6
Пидгурский
20
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
4-3-1-2
31
Билык
70
Кирюханцев
77
Кох
3
Григоращук
4
11
8
Миронюк
5
Запорожец
34
Танчик
21
Супряга
12
11
Квасница
75
Китела
75
Китела
11
Квасница
6
Пидгурский
23
Копина
23
Копина
6
Пидгурский
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
20
47
47
20
11
17
Демченко
17
Демченко
11
8
Миронюк
10
Себерио
10
Себерио
8
Миронюк
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
12
10
10
12
70
Кирюханцев
77
77
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Рух
Эпицентр
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Рух - Эпицентр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Эпицентра», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Эпицентр»

«Рух» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Рух
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