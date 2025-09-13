13.09.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-2-1-3-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
92
Слюбик
35
Фернандо
6
Пидгурский
20
7
Криспим
10
Притула
11
Квасница
23
Бабукарра
4-3-1-2
31
Билык
70
Кирюханцев
77
Кох
3
Григоращук
4
11
8
Миронюк
5
Запорожец
34
Танчик
21
Супряга
12
11
Квасница
75
Китела
75
Китела
11
Квасница
6
Пидгурский
23
Копина
23
Копина
6
Пидгурский
7
Криспим
11
Алмазбеков
11
Алмазбеков
7
Криспим
20
47
47
20
11
17
Демченко
17
Демченко
11
8
Миронюк
10
Себерио
10
Себерио
8
Миронюк
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
12
10
10
12
70
Кирюханцев
77
77
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Рух
Эпицентр
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
79
Volodymyr Yasinskyi
ЦФ
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
98
Andriy Lyashenko
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Рух - Эпицентр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Эпицентра», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»