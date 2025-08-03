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  • «Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

«Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

Вчера, 16:50
Карпаты
03.08.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Полесье
29' Н. Гайдучик 38' А. Назаренко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Jean Pedroso
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
23
Пабло Альварес
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
26
Yan Kostenko
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Полесье
1
Oleg Kudryk
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
17
Олег Федор
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
21
Patricio Tanda
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
10
Igor Neves Alves
ЦФ
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
10
Томер Йосефи
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
40
André Gonçalves
ЦФ
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
4
Бабогло
47
28
Полегенько
23
Альварес
19
Карабин
37
Бруниньо
8
Чачуа
1
95
Краснопир
26
4-1-2-2-1
1
4
Кравченко
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
30
Леднев
89
Гайдучик
37
Бруниньо
17
Федор
17
Федор
37
Бруниньо
26
33
33
26
19
Карабин
7
7
19
Карабин
23
Альварес
21
21
23
Альварес
95
Краснопир
10
10
95
Краснопир
6
Коста
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Коста
30
Леднев
38
38
30
Леднев
55
Крушинский
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
55
Крушинский
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
7
Назаренко
40
40
7
Назаренко
Остались в запасе
Карпаты
Полесье
30
Андрей Клищук
ВР
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
99
Viktor Ulihanets
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
10
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
10
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Карпаты - Полесье
3
2
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Полесья», 1 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье»

«Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Карпаты
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