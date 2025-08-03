03.08.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
Карпаты
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
4
Бабогло
47
28
Полегенько
23
Альварес
19
Карабин
37
Бруниньо
8
Чачуа
1
95
Краснопир
26
4-1-2-2-1
1
4
Кравченко
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
30
Леднев
89
Гайдучик
37
Бруниньо
17
Федор
17
Федор
37
Бруниньо
26
33
33
26
19
Карабин
7
7
19
Карабин
23
Альварес
21
21
23
Альварес
95
Краснопир
10
10
95
Краснопир
6
Коста
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Коста
30
Леднев
38
38
30
Леднев
55
Крушинский
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
55
Крушинский
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
7
Назаренко
40
40
7
Назаренко
Остались в запасе
Карпаты
Полесье
30
Андрей Клищук
ВР
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
99
Viktor Ulihanets
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
10
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
2
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
18
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
10
Томер Йосефи
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Карпаты - Полесье
3
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Полесья», 1 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»