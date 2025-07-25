Составы команд
Женис
Женис
3-2-3-2
1
Игнатович
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
23
Балтабеков
25
Ром
14
Саулет
19
Сантос
9
Адиль
20
7
Караман
3-3-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
20
Аширбек
19
Жумат
7
Мужиков
7
Тажибай
24
Чучкич
9
Адиль
17
Адилов
17
Адилов
9
Адиль
20
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
20
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
Остались в запасе
Женис
Окжетпес
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Женис - Окжетпес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Окжетпеса», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Окжетпес»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»