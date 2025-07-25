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  • «Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

25 июля 2025, 15:50
Женис
25.07.2025, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Окжетпес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
20
Арсен Аширбек
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
7
Серикжан Мужиков
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Окжетпес
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
3-2-3-2
1
Игнатович
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
23
Балтабеков
25
Ром
14
Саулет
19
Сантос
9
Адиль
20
7
Караман
3-3-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
20
Аширбек
19
Жумат
7
Мужиков
7
Тажибай
24
Чучкич
9
Адиль
17
Адилов
17
Адилов
9
Адиль
20
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
20
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
Остались в запасе
Женис
Окжетпес
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
12
Erlan Shaimurat
ВР
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Женис - Окжетпес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Окжетпеса», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Окжетпес»

«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Женис
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