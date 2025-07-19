Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Окжетпес» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

«Окжетпес» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

19 июля 2025, 16:50
Окжетпес
19.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Улытау
44' Н. Чучкич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
20
Арсен Аширбек
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
30
P. Marakvelidze
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
6
Ярослав Терехов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
3-3-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
15
Идрисов
5
Сатанов
67
Калмырза
20
Аширбек
8
Адахаджиев
96
Мухаммед
24
Чучкич
19
Жумат
90
Йованович
3-5-2
1
Непогодов
28
Бугулов
15
Пайович
19
Каррильо
10
Таубай
8
Вачиберадзе
7
Киси
30
9
Абылайхан
4
Сламбеков
17
Данияров
19
Жумат
7
Тажибай
7
Тажибай
19
Жумат
90
Йованович
17
Марат
17
Марат
90
Йованович
30
4
Чалкин
4
Чалкин
30
17
Данияров
6
Терехов
6
Терехов
17
Данияров
Остались в запасе
Окжетпес
Улытау
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Станислав Павлов
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Окжетпес - Улытау
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Улытау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Улытау»

«Окжетпес» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Улытау Окжетпес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+