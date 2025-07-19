19.07.2025, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
3-3-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
15
Идрисов
5
Сатанов
67
Калмырза
20
Аширбек
8
Адахаджиев
96
Мухаммед
24
Чучкич
19
Жумат
90
Йованович
3-5-2
1
Непогодов
28
Бугулов
15
Пайович
19
Каррильо
10
Таубай
8
Вачиберадзе
7
Киси
30
9
Абылайхан
4
Сламбеков
17
Данияров
19
Жумат
7
Тажибай
7
Тажибай
19
Жумат
90
Йованович
17
Марат
17
Марат
90
Йованович
30
4
Чалкин
4
Чалкин
30
17
Данияров
6
Терехов
6
Терехов
17
Данияров
Остались в запасе
Окжетпес
Улытау
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Станислав Павлов
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Окжетпес - Улытау
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Улытау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»