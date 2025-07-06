Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Окжетпес» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

«Окжетпес» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

6 июля 2025, 17:20
Окжетпес
06.07.2025, воскресенье, 18:30
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Кайсар
19' Т. Досмагамбетов
44' Э. Торекул 90+3' К. Султанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
20
Арсен Аширбек
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
27
Никита Губарев
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
44
Карам Султанов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
19
Димаш Серикулы
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-3-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
15
Идрисов
5
Сатанов
20
Аширбек
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
96
Мухаммед
24
Чучкич
17
Марат
19
Жумат
4-1-1-2-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
2
Мурзагалиев
3
Толегенов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
27
Губарев
45
Торекул
9
Агзамбаев
20
Аширбек
7
Тажибай
7
Тажибай
20
Аширбек
17
Марат
9
Флюк
9
Флюк
17
Марат
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
2
Мурзагалиев
44
Султанов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
27
Губарев
6
6
27
Губарев
45
Торекул
30
Айманов
30
Айманов
45
Торекул
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
7
Алтынбеков
Остались в запасе
Окжетпес
Кайсар
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Александр Мокин
ВР
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Окжетпес - Кайсар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Кайсара», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес»«Кайсар»

«Окжетпес» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Окжетпес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
5
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+