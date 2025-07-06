06.07.2025, воскресенье, 18:30
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
3-3-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
15
Идрисов
5
Сатанов
20
Аширбек
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
96
Мухаммед
24
Чучкич
17
Марат
19
Жумат
4-1-1-2-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
2
Мурзагалиев
3
Толегенов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
27
Губарев
45
Торекул
9
Агзамбаев
20
Аширбек
7
Тажибай
7
Тажибай
20
Аширбек
17
Марат
9
Флюк
9
Флюк
17
Марат
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
2
Мурзагалиев
44
Султанов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
27
Губарев
6
6
27
Губарев
45
Торекул
30
Айманов
30
Айманов
45
Торекул
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
7
Алтынбеков
Остались в запасе
Окжетпес
Кайсар
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
35
Александр Мокин
ВР
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
23
Kobylandy Komariden
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
19
Димаш Серикулы
ЦП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Окжетпес - Кайсар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Кайсара», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Кайсар»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»