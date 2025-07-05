05.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-1-3
1
Игнатович
23
Набиханов
63
Сараванья
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
25
Ром
88
Мартинс
9
Адиль
19
Сантос
7
Караман
3-3-4
1
Непогодов
28
Бугулов
19
Каррильо
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
30
7
Киси
4
Сламбеков
17
Данияров
17
Молдакараев
95
Паирель
9
Адиль
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
9
Адиль
23
Набиханов
20
20
23
Набиханов
7
Киси
4
Чалкин
4
Чалкин
7
Киси
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
8
Вачиберадзе
17
Данияров
10
Таубай
10
Таубай
17
Данияров
30
6
Терехов
6
Терехов
30
17
Молдакараев
9
Абылайхан
9
Абылайхан
17
Молдакараев
Остались в запасе
Женис
Улытау
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
88
Николай Солодовников
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
88
Николай Солодовников
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Женис - Улытау
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Улытау», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»