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  • «Женис» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Женис» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 14:50
Женис
05.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Улытау
90+4' R. Batalha
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
88
Жан Мартинс
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
30
P. Marakvelidze
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Багдат Данияров
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
20
Rui Batalha
ЦФ
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
6
Ярослав Терехов
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
88
Николай Солодовников
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
3-2-1-3
1
Игнатович
23
Набиханов
63
Сараванья
5
Тевзадзе
23
Балтабеков
25
Ром
88
Мартинс
9
Адиль
19
Сантос
7
Караман
3-3-4
1
Непогодов
28
Бугулов
19
Каррильо
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
30
7
Киси
4
Сламбеков
17
Данияров
17
Молдакараев
95
Паирель
9
Адиль
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
9
Адиль
23
Набиханов
20
20
23
Набиханов
7
Киси
4
Чалкин
4
Чалкин
7
Киси
8
Вачиберадзе
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
8
Вачиберадзе
17
Данияров
10
Таубай
10
Таубай
17
Данияров
30
6
Терехов
6
Терехов
30
17
Молдакараев
9
Абылайхан
9
Абылайхан
17
Молдакараев
Остались в запасе
Женис
Улытау
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
88
Николай Солодовников
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
88
Николай Солодовников
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Женис - Улытау
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Улытау», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Улытау»

«Женис» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Улытау Женис
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