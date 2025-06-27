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  • «Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

27 июня 2025, 17:50
Минск
27.06.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
16' Ф. Кампо 90+4' А. Мигдаленок
4' Н. Иванов 52' С. Сазончик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
9
Андрей Кобет
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
66
Кампо
5
Жевнеров
79
Свириденко
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
10
Борубаев
22
Макась
11
Натама
3-2-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
12
Иванов
74
Сачковский
10
Сазончик
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
26
Варакса
29
Дубинец
29
Дубинец
26
Варакса
10
Борубаев
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
10
Борубаев
29
Денисюк
47
Драчев
47
Драчев
29
Денисюк
11
Натама
22
Бондаренко
22
Бондаренко
11
Натама
22
Макась
11
Симоненко
11
Симоненко
22
Макась
49
Джигеро
14
Давыдов
14
Давыдов
49
Джигеро
74
Сачковский
18
Мельников
18
Мельников
74
Сачковский
8
Кухарчик
27
Чикида
27
Чикида
8
Кухарчик
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
10
Сазончик
30
Лихтин
30
Лихтин
10
Сазончик
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Денис Шелихов
ВР
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»

«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Минск
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