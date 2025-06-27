27.06.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
66
Кампо
5
Жевнеров
79
Свириденко
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
10
Борубаев
22
Макась
11
Натама
3-2-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
12
Иванов
74
Сачковский
10
Сазончик
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
26
Варакса
29
Дубинец
29
Дубинец
26
Варакса
10
Борубаев
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
10
Борубаев
29
Денисюк
47
Драчев
47
Драчев
29
Денисюк
11
Натама
22
Бондаренко
22
Бондаренко
11
Натама
22
Макась
11
Симоненко
11
Симоненко
22
Макась
49
Джигеро
14
Давыдов
14
Давыдов
49
Джигеро
74
Сачковский
18
Мельников
18
Мельников
74
Сачковский
8
Кухарчик
27
Чикида
27
Чикида
8
Кухарчик
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
10
Сазончик
30
Лихтин
30
Лихтин
10
Сазончик
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Денис Шелихов
ВР
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»