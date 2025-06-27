Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 14-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»