21.06.2025, суббота, 18:30
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
4-2-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
5
Сатанов
71
Прце
15
Идрисов
20
Аширбек
8
Адахаджиев
90
Йованович
24
Чучкич
19
Жумат
17
Марат
3-2-1-2-2
1
Шайзада
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
18
Швырев
7
Паулину
20
Аширбек
28
Гунченко
28
Гунченко
20
Аширбек
17
Марат
7
Тажибай
7
Тажибай
17
Марат
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
4
Мудрак
14
Жимо
14
Жимо
4
Мудрак
7
Паулину
27
Канаджижа
27
Канаджижа
7
Паулину
5
Антич
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
5
Антич
98
Султаниязов
29
Нуралы
29
Нуралы
98
Султаниязов
18
Швырев
9
Мораес
9
Мораес
18
Швырев
Остались в запасе
Окжетпес
Ордабасы
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Думитру Челядник
ВР
99
Aydos Kemaladin
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
99
Aydos Kemaladin
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Окжетпес - Ордабасы
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Ордабасы», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»