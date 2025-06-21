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  • «Окжетпес» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

«Окжетпес» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

21 июня 2025, 17:20
Окжетпес
21.06.2025, суббота, 18:30
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
90+4' С. Турсынбай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
20
Арсен Аширбек
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
22
Султанбек Астанов
ПП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
99
Aydos Kemaladin
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
4-2-3-1
13
Толепберген
27
Досмагамбетов
5
Сатанов
71
Прце
15
Идрисов
20
Аширбек
8
Адахаджиев
90
Йованович
24
Чучкич
19
Жумат
17
Марат
3-2-1-2-2
1
Шайзада
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
18
Швырев
7
Паулину
20
Аширбек
28
Гунченко
28
Гунченко
20
Аширбек
17
Марат
7
Тажибай
7
Тажибай
17
Марат
19
Жумат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Жумат
4
Мудрак
14
Жимо
14
Жимо
4
Мудрак
7
Паулину
27
Канаджижа
27
Канаджижа
7
Паулину
5
Антич
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
5
Антич
98
Султаниязов
29
Нуралы
29
Нуралы
98
Султаниязов
18
Швырев
9
Мораес
9
Мораес
18
Швырев
Остались в запасе
Окжетпес
Ордабасы
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Думитру Челядник
ВР
99
Aydos Kemaladin
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
99
Aydos Kemaladin
ВР
24
Dias Altynbekov
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Окжетпес - Ордабасы
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Ордабасы», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Ордабасы»

«Окжетпес» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Окжетпес
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