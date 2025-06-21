Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Ордабасы», 13-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июня в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Ордабасы»