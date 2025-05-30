30.05.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
3 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Кадисии», финал Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»