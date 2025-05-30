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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 19:50
Аль-Иттихад
30.05.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
3 : 1
Завершен
Аль-Кадисия
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Кадисии», финал Кубка Короля на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Кадисия»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Кадисия Аль-Иттихад
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