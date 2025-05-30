30.05.2025, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
4-1-1-3-1
1
Игнатович
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
7
Куат
88
Мартинс
14
Саулет
19
Сантос
7
Караман
77
Ануарбеков
4-2-1-2
1
Шайзада
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
25
Малый
14
Жимо
22
Астанов
23
Халматов
10
Имнадзе
29
Нуралы
7
Паулину
7
Куат
17
Адилов
17
Адилов
7
Куат
88
Мартинс
9
Адиль
9
Адиль
88
Мартинс
14
Жимо
5
Антич
5
Антич
14
Жимо
23
Халматов
8
Абубакар
8
Абубакар
23
Халматов
29
Нуралы
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
29
Нуралы
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
Мораес
7
Паулину
18
Швырев
18
Швырев
7
Паулину
Остались в запасе
Женис
Ордабасы
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Женис - Ордабасы
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»