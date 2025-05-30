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  • «Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 14:50
Женис
30.05.2025, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Ордабасы
3' Н. Ануарбеков 38' А. Адиль
71' С. Малый 90' З. Султаниязов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Кайоде Салиман
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Игнатович
12
Совет
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
7
Куат
88
Мартинс
14
Саулет
19
Сантос
7
Караман
77
Ануарбеков
4-2-1-2
1
Шайзада
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
25
Малый
14
Жимо
22
Астанов
23
Халматов
10
Имнадзе
29
Нуралы
7
Паулину
7
Куат
17
Адилов
17
Адилов
7
Куат
88
Мартинс
9
Адиль
9
Адиль
88
Мартинс
14
Жимо
5
Антич
5
Антич
14
Жимо
23
Халматов
8
Абубакар
8
Абубакар
23
Халматов
29
Нуралы
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
29
Нуралы
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
Мораес
7
Паулину
18
Швырев
18
Швырев
7
Паулину
Остались в запасе
Женис
Ордабасы
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Женис - Ордабасы
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Ордабасы»

«Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Женис
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