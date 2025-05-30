Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Ордабасы»