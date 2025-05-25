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  • «Минск» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Минск» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 13:50
Минск
25.05.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
МЛ Витебск
45' А. Денисюк
29' Д. Овсянников 79' Н. Глушков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Андрей Денисюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
2
Алексей Носко
ОП
4
Оде Абдуллахи
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Жуниньо
ПВ
80
Денис Овсянников
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
6
Феликс Абена
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Оноре Гомис
ПВ
4-2-1-1-2
30
Гутор
79
Свириденко
4
Хадаркевич
7
Туманов
2
Дихтиевский
29
Денисюк
29
Дубинец
11
Лисакович
8
Мигдаленок
22
Макась
11
Симоненко
3-2-1-3-1
1
Павлюченко
20
Волков
2
Божко
13
Залеский
2
Носко
4
Абдуллахи
21
Галята
70
Жуниньо
18
Жук
7
Никифоренко
80
Овсянников
29
Дубинец
26
Варакса
26
Варакса
29
Дубинец
8
Мигдаленок
10
Борубаев
10
Борубаев
8
Мигдаленок
11
Симоненко
10
Забелин
10
Забелин
11
Симоненко
22
Макась
11
Натама
11
Натама
22
Макась
80
Овсянников
15
Козловский
15
Козловский
80
Овсянников
70
Жуниньо
99
Глушков
99
Глушков
70
Жуниньо
4
Абдуллахи
7
Пухов
7
Пухов
4
Абдуллахи
21
Галята
10
Лисакович
10
Лисакович
21
Галята
18
Жук
23
Баланович
23
Баланович
18
Жук
Остались в запасе
Минск
МЛ Витебск
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
6
Феликс Абена
ОП
47
Захар Драчев
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
7
Оноре Гомис
ПВ
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
6
Феликс Абена
ОП
47
Захар Драчев
ПВ
Остались в запасе
7
Оноре Гомис
ПВ
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Минск - МЛ Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «МЛ Витебск», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «МЛ Витебск»

«Минск» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Минск
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