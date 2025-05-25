25.05.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-2-1-1-2
30
Гутор
79
Свириденко
4
Хадаркевич
7
Туманов
2
Дихтиевский
29
Денисюк
29
Дубинец
11
Лисакович
8
Мигдаленок
22
Макась
11
Симоненко
3-2-1-3-1
1
Павлюченко
20
Волков
2
Божко
13
Залеский
2
Носко
4
Абдуллахи
21
Галята
70
Жуниньо
18
Жук
7
Никифоренко
80
Овсянников
29
Дубинец
26
Варакса
26
Варакса
29
Дубинец
8
Мигдаленок
10
Борубаев
10
Борубаев
8
Мигдаленок
11
Симоненко
10
Забелин
10
Забелин
11
Симоненко
22
Макась
11
Натама
11
Натама
22
Макась
80
Овсянников
15
Козловский
15
Козловский
80
Овсянников
70
Жуниньо
99
Глушков
99
Глушков
70
Жуниньо
4
Абдуллахи
7
Пухов
7
Пухов
4
Абдуллахи
21
Галята
10
Лисакович
10
Лисакович
21
Галята
18
Жук
23
Баланович
23
Баланович
18
Жук
Остались в запасе
Минск
МЛ Витебск
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
6
Феликс Абена
ОП
47
Захар Драчев
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
7
Оноре Гомис
ПВ
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
6
Феликс Абена
ОП
47
Захар Драчев
ПВ
Остались в запасе
7
Оноре Гомис
ПВ
8
Сергей Русак
ЦП
5
Артур Чудук
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
30
Павел Щербаченя
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Минск - МЛ Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «МЛ Витебск», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «МЛ Витебск»
- Матч посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»