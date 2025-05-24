24.05.2025, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-1-2
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
4
Мудрак
14
Жимо
23
Халматов
8
Абубакар
22
Астанов
10
Имнадзе
9
Мораес
7
Паулину
4-3-3
1
Непогодов
28
Бугулов
4
Кашкен
19
Каррильо
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
10
Таубай
9
Абылайхан
17
Данияров
17
Молдакараев
4
Сламбеков
23
Халматов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Халматов
8
Абубакар
27
Канаджижа
27
Канаджижа
8
Абубакар
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
7
Паулину
98
Султаниязов
98
Султаниязов
7
Паулину
14
Жимо
29
Нуралы
29
Нуралы
14
Жимо
4
Кашкен
4
Чалкин
4
Чалкин
4
Кашкен
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
17
Молдакараев
95
Паирель
95
Паирель
17
Молдакараев
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
Остались в запасе
Ордабасы
Улытау
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
14
Кайоде Салиман
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Станислав Павлов
ВР
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
22
B. Rzataev
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
14
Кайоде Салиман
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
22
B. Rzataev
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Ордабасы - Улытау
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Улытау», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Улытау»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»