Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Ордабасы» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 16:20
Ордабасы
24.05.2025, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Улытау
45+2' Ж. Молдакараев (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоау Паулину
ЦФ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
4
Демият Сламбеков
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Багдат Данияров
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
22
B. Rzataev
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
88
Николай Солодовников
ЦФ
4-3-1-2
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
4
Мудрак
14
Жимо
23
Халматов
8
Абубакар
22
Астанов
10
Имнадзе
9
Мораес
7
Паулину
4-3-3
1
Непогодов
28
Бугулов
4
Кашкен
19
Каррильо
4
Кейлер
8
Вачиберадзе
10
Таубай
9
Абылайхан
17
Данияров
17
Молдакараев
4
Сламбеков
23
Халматов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Халматов
8
Абубакар
27
Канаджижа
27
Канаджижа
8
Абубакар
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
7
Паулину
98
Султаниязов
98
Султаниязов
7
Паулину
14
Жимо
29
Нуралы
29
Нуралы
14
Жимо
4
Кашкен
4
Чалкин
4
Чалкин
4
Кашкен
10
Таубай
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
10
Таубай
17
Молдакараев
95
Паирель
95
Паирель
17
Молдакараев
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
Остались в запасе
Ордабасы
Улытау
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
14
Кайоде Салиман
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Станислав Павлов
ВР
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
22
B. Rzataev
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
14
Кайоде Салиман
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
22
B. Rzataev
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Ордабасы - Улытау
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Улытау», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Улытау»

«Ордабасы» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Улытау Ордабасы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+