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  • «Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 14:20
Рух
24.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
58' Ф. Бабукарра
46' Эгиналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
25
Николай Огарков
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Герета
73
Лях
25
Горин
29
Дидык
75
Китела
6
Пидгурский
16
Рябов
19
Пастух
19
Карабин
11
Рунич
23
Бабукарра
3-4-3
23
Фесюн
17
Тобиас
74
Фарина
13
Энрике
8
Крыськив
6
Гомес
29
Назарина
10
Педриньо
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
11
Кевин
25
Горин
44
Холод
44
Холод
25
Горин
75
Китела
93
Роман
93
Роман
75
Китела
16
Рябов
10
Притула
10
Притула
16
Рябов
13
Энрике
25
Огарков
25
Огарков
13
Энрике
24
Цуканов
24
Цуканов
11
Кевин
11
Невертон
11
Невертон
11
Кевин
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
7
Эгиналдо
9
Элиас
9
Элиас
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Рух
Шахтер
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Рух - Шахтер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Шахтера», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Шахтер»

«Рух» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Рух
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