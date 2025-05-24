24.05.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-3-1-1
1
Герета
73
Лях
25
Горин
29
Дидык
75
Китела
6
Пидгурский
16
Рябов
19
Пастух
19
Карабин
11
Рунич
23
Бабукарра
3-4-3
23
Фесюн
17
Тобиас
74
Фарина
13
Энрике
8
Крыськив
6
Гомес
29
Назарина
10
Педриньо
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
11
Кевин
25
Горин
44
Холод
44
Холод
25
Горин
75
Китела
93
Роман
93
Роман
75
Китела
16
Рябов
10
Притула
10
Притула
16
Рябов
13
Энрике
25
Огарков
25
Огарков
13
Энрике
24
Цуканов
24
Цуканов
11
Кевин
11
Невертон
11
Невертон
11
Кевин
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
7
Эгиналдо
9
Элиас
9
Элиас
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Рух
Шахтер
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
50
Ivan Denysov
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Рух - Шахтер
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Шахтера», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»