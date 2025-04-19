19.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-1-3-1
1
Кинарейкин
55
Стецков
28
Полегенько
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
33
Шах
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
9
3-3-2-2
1
Ледвий
29
Дидык
17
Слюсар
92
Слюбик
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
11
Алмазбеков
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
8
Чачуа
11
Квасница
11
Квасница
8
Чачуа
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
29
Дидык
44
Холод
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
Остались в запасе
Карпаты
Рух
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Карпаты - Рух
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Руха», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»