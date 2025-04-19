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  • «Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 11:50
Карпаты
19.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Рух
20' Бруниньо 45' I. Neves Alves 72' Д. Пидгурский (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
33
Артур Шах
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кинарейкин
55
Стецков
28
Полегенько
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
33
Шах
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
9
3-3-2-2
1
Ледвий
29
Дидык
17
Слюсар
92
Слюбик
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
11
Алмазбеков
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
8
Чачуа
11
Квасница
11
Квасница
8
Чачуа
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
29
Дидык
44
Холод
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
6
Пидгурский
6
Пидгурский
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
Остались в запасе
Карпаты
Рух
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Карпаты - Рух
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Руха», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Рух»

«Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Карпаты
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