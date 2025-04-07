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  • «Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

«Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

7 апреля 2025, 16:50
Полесье
07.04.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
60' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Очеретко
АП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кудрик
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
4-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
26
Костенко
95
Краснопир
55
Крушинский
30
Йосефи
30
Йосефи
55
Крушинский
5
Сарапий
18
Андриевский
18
Андриевский
5
Сарапий
37
Бруниньо
5
5
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Полесье
Карпаты
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Полесье - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Карпат», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Карпаты»

«Полесье» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Полесье
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