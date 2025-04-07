07.04.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-3-1-2-1
1
Кудрик
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
4-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
26
Костенко
95
Краснопир
55
Крушинский
30
Йосефи
30
Йосефи
55
Крушинский
5
Сарапий
18
Андриевский
18
Андриевский
5
Сарапий
37
Бруниньо
5
5
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Полесье
Карпаты
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Полесье - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Карпат», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»