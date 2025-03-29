29.03.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-2-2-1
1
Салайдин
17
Калмуратов
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
22
Драгоевич
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
3-4-1-2
13
Толепберген
3
Даиров
71
Прце
27
Досмагамбетов
19
Жумат
6
Дарабаев
17
Марат
7
Тажибай
96
Мухаммед
15
Идрисов
8
Адахаджиев
73
Жалмукан
30
Айманов
30
Айманов
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
45
Торекул
45
Торекул
7
Алтынбеков
3
Даиров
5
Сатанов
5
Сатанов
3
Даиров
17
Марат
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Марат
Остались в запасе
Кайсар
Окжетпес
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Кайсар - Окжетпес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Окжетпеса», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Окжетпес»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»