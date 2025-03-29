Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Окжетпеса», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Окжетпес»