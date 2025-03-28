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  • «Бодрум» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Бодрум» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 19:20
Бодрум
28.03.2025, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 4
Завершен
Фенербахче
31' Г. Пушкаш (П) 85' Фреди
5' М. Шкриньяр 32' О. Айдын 36' С. Шиманьски 45' Талиска (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бодрум
54
Rüzgar Adiyaman
ВР
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
77
Cenk Şen
ЦЗ
6
Муса Мохаммед
ОП
4
Erkan Degismez
(К) ЦП
20
Педру Бразау
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
70
Эге Билсел
ЛФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
(К) ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
94
Талиска
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бодрум
55
Baran Demir
ВР
6
Suleyman Ozdamar
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-1-2-2
54
23
34
77
29
Эрейе
6
Мохаммед
4
20
Бразау
14
Окита
70
Билсел
47
Пушкаш
3-2-3-2
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Акчичек
37
Шкриньяр
4
Амрабат
17
Кахведжи
70
Айдын
94
Талиска
18
Костич
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
4
15
Айети
15
Айети
4
14
Окита
14
Антальялы
14
Антальялы
14
Окита
70
Билсел
10
Барди
10
Барди
70
Билсел
20
Бразау
16
Фреди
16
Фреди
20
Бразау
47
Пушкаш
17
Сефери
17
Сефери
47
Пушкаш
18
Костич
4
Джику
4
Джику
18
Костич
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Тадич
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Бодрум
Фенербахче
55
Baran Demir
ВР
6
Suleyman Ozdamar
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
25
Доминик Ливакович
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
55
Baran Demir
ВР
6
Suleyman Ozdamar
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бодрум - Фенербахче
2
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
275
701
Сейвы
6
6
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
3.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Бодрум» против «Фенербахче», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бодрум»«Фенербахче»

«Бодрум» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Бодрум
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