28.03.2025, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Бодрум
Бодрум
4-1-1-2-2
54
23
34
77
29
Эрейе
6
Мохаммед
4
20
Бразау
14
Окита
70
Билсел
47
Пушкаш
3-2-3-2
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Акчичек
37
Шкриньяр
4
Амрабат
17
Кахведжи
70
Айдын
94
Талиска
18
Костич
21
Эн-Несири
17
Шиманьски
4
15
Айети
15
Айети
4
14
Окита
14
Антальялы
14
Антальялы
14
Окита
70
Билсел
10
Барди
10
Барди
70
Билсел
20
Бразау
16
Фреди
16
Фреди
20
Бразау
47
Пушкаш
17
Сефери
17
Сефери
47
Пушкаш
18
Костич
4
Джику
4
Джику
18
Костич
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Тадич
17
Шиманьски
94
Талиска
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Бодрум
Фенербахче
55
Baran Demir
ВР
6
Suleyman Ozdamar
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
25
Доминик Ливакович
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
55
Baran Demir
ВР
6
Suleyman Ozdamar
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Мораиш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бодрум - Фенербахче
2
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
275
701
Сейвы
6
6
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
3.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Бодрум» против «Фенербахче», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бодрум» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»