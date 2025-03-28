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  • «ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 15:20
ЛНЗ
28.03.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
54' Б. Крушинский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Полесье
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
4-5-2
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
7
6
Танковский
99
22
Момо
3-3-1-2-1
1
Кудрик
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
31
Майсурадзе
5
Сарапий
15
Михайличенко
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
19
Гонсалвеш
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
14
14
55
Крушинский
19
Гонсалвеш
9
9
19
Гонсалвеш
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полесья», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Полесье»

«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье ЛНЗ
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