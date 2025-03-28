28.03.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-5-2
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
7
6
Танковский
99
22
Момо
3-3-1-2-1
1
Кудрик
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
31
Майсурадзе
5
Сарапий
15
Михайличенко
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
19
Гонсалвеш
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
14
14
55
Крушинский
19
Гонсалвеш
9
9
19
Гонсалвеш
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Марк Ассинор
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полесья», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»