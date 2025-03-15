15.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 26 тур
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-2-1-2
13
Райан
24
Гради
35
Ба
2
Медина
20
Машадо
2
Агилар
6
Менди
21
Эль-Айнауи
10
Агбонифо
7
Сотока
22
Саид
3-3-2-2
30
Самба
5
Жаке
24
Руо
30
Файе
22
Ассиньон
5
Матусива
3
Трюффер
8
Джеймс
6
Сиссе
75
Мейте
15
Калимуэндо
24
Гради
5
Сарр
5
Сарр
24
Гради
22
Саид
17
Диуф
17
Диуф
22
Саид
6
Менди
28
Томассон
28
Томассон
6
Менди
10
Агбонифо
18
Нзола
18
Нзола
10
Агбонифо
8
Джеймс
8
Коне
8
Коне
8
Джеймс
15
Калимуэндо
7
Фурухаси
7
Фурухаси
15
Калимуэндо
5
Матусива
11
Олаигбе
11
Олаигбе
5
Матусива
Остались в запасе
Ланс
Ренн
12
Эрве Коффи
ВР
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Ланс - Ренн
1
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
14
Офсайды
4
0
Количество передач
432
521
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ренна», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»