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  • «Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 21:55
Ланс
15.03.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
47' У. Саид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
2
Том Пуйи
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
38
Райан Фофана
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
3-2-2-1-2
13
Райан
24
Гради
35
Ба
2
Медина
20
Машадо
2
Агилар
6
Менди
21
Эль-Айнауи
10
Агбонифо
7
Сотока
22
Саид
3-3-2-2
30
Самба
5
Жаке
24
Руо
30
Файе
22
Ассиньон
5
Матусива
3
Трюффер
8
Джеймс
6
Сиссе
75
Мейте
15
Калимуэндо
24
Гради
5
Сарр
5
Сарр
24
Гради
22
Саид
17
Диуф
17
Диуф
22
Саид
6
Менди
28
Томассон
28
Томассон
6
Менди
10
Агбонифо
18
Нзола
18
Нзола
10
Агбонифо
8
Джеймс
8
Коне
8
Коне
8
Джеймс
15
Калимуэндо
7
Фурухаси
7
Фурухаси
15
Калимуэндо
5
Матусива
11
Олаигбе
11
Олаигбе
5
Матусива
Остались в запасе
Ланс
Ренн
12
Эрве Коффи
ВР
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
2
Том Пуйи
ОП
21
Анасс Зарури
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Ланс - Ренн
1
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
14
Офсайды
4
0
Количество передач
432
521
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ренна», 26-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ренн»

«Ланс» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Ланс
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