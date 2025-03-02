Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-1-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
2
Мурзагалиев
3
Толегенов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
9
Агзамбаев
29
Махан
40
Жаксылыков
3-3-2-1
1
Игнатович
33
Венизелу
15
Новак
5
Тевзадзе
25
Ром
8
Хасейн
23
Балтабеков
7
Караман
14
Саулет
77
Ануарбеков
29
Махан
73
Жалмукан
73
Жалмукан
29
Махан
7
Алтынбеков
30
Айманов
30
Айманов
7
Алтынбеков
9
Агзамбаев
45
Торекул
45
Торекул
9
Агзамбаев
14
Саулет
7
Куат
7
Куат
14
Саулет
23
Балтабеков
19
Сантос
19
Сантос
23
Балтабеков
Остались в запасе
Кайсар
Женис
22
Азамат Серикбаев
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ЦП
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
Главный тренер
Акис Вавалис
Остались в запасе
22
Азамат Серикбаев
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ЦП
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Акис Вавалис
Статистика матча Кайсар - Женис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жениса», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Женис»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»