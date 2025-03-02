Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Кайсар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 11:50
Кайсар
02.03.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Женис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
7
Динмухамед Караман
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Акис Вавалис
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Азамат Серикбаев
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
6
Магжан Бауржан
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
2
Мурзагалиев
3
Толегенов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
9
Агзамбаев
29
Махан
40
Жаксылыков
3-3-2-1
1
Игнатович
33
Венизелу
15
Новак
5
Тевзадзе
25
Ром
8
Хасейн
23
Балтабеков
7
Караман
14
Саулет
77
Ануарбеков
29
Махан
73
Жалмукан
73
Жалмукан
29
Махан
7
Алтынбеков
30
Айманов
30
Айманов
7
Алтынбеков
9
Агзамбаев
45
Торекул
45
Торекул
9
Агзамбаев
14
Саулет
7
Куат
7
Куат
14
Саулет
23
Балтабеков
19
Сантос
19
Сантос
23
Балтабеков
Остались в запасе
Кайсар
Женис
22
Азамат Серикбаев
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ЦП
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
Главный тренер
Акис Вавалис
Остались в запасе
22
Азамат Серикбаев
ЦЗ
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
27
Никита Губарев
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ЦП
20
Бекзат Курманбекулы
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Акис Вавалис
Статистика матча Кайсар - Женис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жениса», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Женис»

«Кайсар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+