01.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-1-2-2
13
Райан
2
Медина
5
Сарр
24
Гради
20
Машадо
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
22
Саид
4-1-1-3-1
16
Горжелен
77
Него
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
97
Балло-Туре
7
Туре
14
Диавара
77
Касимир
22
Сумаре
24
Айю
19
Хассан
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
22
Саид
10
Койялипу
10
Койялипу
22
Саид
28
Томассон
38
Фофана
38
Фофана
28
Томассон
77
Касимир
12
Пембеле
12
Пембеле
77
Касимир
7
Туре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
7
Туре
24
Айю
7
Жужу
7
Жужу
24
Айю
Остались в запасе
Ланс
Гавр
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ланс - Гавр
2
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
595
259
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Гавра», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»