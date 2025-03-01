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  • «Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 19:50
Ланс
01.03.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 4
Завершен
Гавр
3' Н. Эль-Айнауи (П) 19' Р. Агилар 48' Ф. Сотока
28' И. Сумаре 33' А. Айю 62' Ж. Касимир 90+1' А. Хассан (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
13
Мэтью Райан
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
14
Махамаду Диавара
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Райан
2
Медина
5
Сарр
24
Гради
20
Машадо
2
Агилар
21
Эль-Айнауи
21
Зарури
28
Томассон
7
Сотока
22
Саид
4-1-1-3-1
16
Горжелен
77
Него
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
97
Балло-Туре
7
Туре
14
Диавара
77
Касимир
22
Сумаре
24
Айю
19
Хассан
2
Агилар
2
Пуйи
2
Пуйи
2
Агилар
21
Зарури
10
Фульини
10
Фульини
21
Зарури
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
22
Саид
10
Койялипу
10
Койялипу
22
Саид
28
Томассон
38
Фофана
38
Фофана
28
Томассон
77
Касимир
12
Пембеле
12
Пембеле
77
Касимир
7
Туре
30
Ндиайе
30
Ндиайе
7
Туре
24
Айю
7
Жужу
7
Жужу
24
Айю
Остались в запасе
Ланс
Гавр
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ланс - Гавр
2
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
595
259
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Гавра», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Гавр»

«Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ланс
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