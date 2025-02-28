28.02.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-2-3-2
1
Кинарейкин
55
Стецков
47
Педросо
11
Мирошниченко
5
Сыч
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
12
Подлепенец
95
Краснопир
27
Очеретко
3-2-4-2
34
Муравский
77
Кушниренко
4
22
Путря
14
Драмбаев
7
18
Тилль
6
Танковский
11
Пасич
22
Момо
99
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
14
Драмбаев
55
Салиху
55
Салиху
14
Драмбаев
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
18
Тилль
10
Авагимян
10
Авагимян
18
Тилль
11
Пасич
9
Наумец
9
Наумец
11
Пасич
Остались в запасе
Карпаты
ЛНЗ
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Карпаты - ЛНЗ
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «ЛНЗ», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»