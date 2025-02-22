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  • «Рух» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Рух» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 17:50
Рух
22.02.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
ЛНЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
5
Matej Angelov
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
3-4-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
73
Лях
35
Фернандо
6
Пидгурский
93
Роман
20
19
Карабин
70
Климчук
3-2-3-3
77
Кушниренко
34
Муравский
4
22
Путря
14
Драмбаев
5
22
Яшари
7
99
22
Момо
22
20
92
Слюбик
92
Слюбик
20
6
Пидгурский
16
Рябов
16
Рябов
6
Пидгурский
17
Слюсар
10
Притула
10
Притула
17
Слюсар
70
Климчук
88
Погорилый
88
Погорилый
70
Климчук
Остались в запасе
Рух
ЛНЗ
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Рух - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «ЛНЗ», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «ЛНЗ»

«Рух» – ЛНЗ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Рух
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