Составы команд
Рух
Рух
3-4-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
17
Слюсар
73
Лях
35
Фернандо
6
Пидгурский
93
Роман
20
19
Карабин
70
Климчук
3-2-3-3
77
Кушниренко
34
Муравский
4
22
Путря
14
Драмбаев
5
22
Яшари
7
99
22
Момо
22
20
92
Слюбик
92
Слюбик
20
6
Пидгурский
16
Рябов
16
Рябов
6
Пидгурский
17
Слюсар
10
Притула
10
Притула
17
Слюсар
70
Климчук
88
Погорилый
88
Погорилый
70
Климчук
Остались в запасе
Рух
ЛНЗ
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
82
Nazarii Turko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Рух - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «ЛНЗ», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»