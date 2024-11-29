29.11.2024, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-1-2-1
23
Диуф
18
Акьем
4
Кипр
12
Агбаду
20
Бута
6
Атангана
5
Манетси
10
Теума
11
Накамура
10
Ито
14
Диаките
3-2-3-2
30
Самба
15
Дансо
2
Медина
45
Хусанов
17
Диуф
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
21
Зарури
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
5
Манетси
20
Москардо
20
Москардо
5
Манетси
11
Накамура
8
Фофана
8
Фофана
11
Накамура
10
Теума
72
Коне
72
Коне
10
Теума
6
Атангана
67
Диахон
67
Диахон
6
Атангана
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
21
Зарури
20
Машадо
20
Машадо
21
Зарури
18
Нзола
13
Чавес
13
Чавес
18
Нзола
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Фульини
8
8
10
Фульини
9
Лабе Ласкари
7
Сотока
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Реймс
Ланс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
12
Эрве Коффи
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Реймс - Ланс
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
448
434
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Ланса», 13-й тур чемпионата Фрацнии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»