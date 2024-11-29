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  • «Реймс» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Реймс» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

29 ноября 2024, 21:35
Реймс
29.11.2024, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 2
Завершен
Ланс
23' А. Томассон 61' М. Нзола
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
72
Амаду Коне
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Диуф
18
Акьем
4
Кипр
12
Агбаду
20
Бута
6
Атангана
5
Манетси
10
Теума
11
Накамура
10
Ито
14
Диаките
3-2-3-2
30
Самба
15
Дансо
2
Медина
45
Хусанов
17
Диуф
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
21
Зарури
9
Лабе Ласкари
18
Нзола
5
Манетси
20
Москардо
20
Москардо
5
Манетси
11
Накамура
8
Фофана
8
Фофана
11
Накамура
10
Теума
72
Коне
72
Коне
10
Теума
6
Атангана
67
Диахон
67
Диахон
6
Атангана
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
21
Зарури
20
Машадо
20
Машадо
21
Зарури
18
Нзола
13
Чавес
13
Чавес
18
Нзола
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Фульини
8
8
10
Фульини
9
Лабе Ласкари
7
Сотока
7
Сотока
9
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Реймс
Ланс
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
12
Эрве Коффи
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Реймс - Ланс
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
448
434
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Ланса», 13-й тур чемпионата Фрацнии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Ланс»

«Реймс» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Реймс
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