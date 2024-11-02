Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»