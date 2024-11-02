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  • «Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 13:20
Минск
02.11.2024, суббота, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
29' А. Батищев (АГ)
22' А. Соловей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
8
Мигдаленок
81
Печура
7
Малашевич
30
Джимет
47
Васильев
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
27
Чикида
12
Иванов
2
Шемрук
10
Сазончик
9
Батищев
13
Полоз
49
Джигеро
63
Сидоренко
31
Соловей
49
Джигеро
4
Прудник
4
Прудник
49
Джигеро
31
Залеский
25
Широбоков
25
Широбоков
31
Залеский
Широбоков
28
Бугулов
28
Бугулов
Широбоков
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»

«Минск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Минск
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