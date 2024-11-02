02.11.2024, суббота, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-1-1-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
8
Мигдаленок
81
Печура
7
Малашевич
30
Джимет
47
Васильев
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
27
Чикида
12
Иванов
2
Шемрук
10
Сазончик
9
Батищев
13
Полоз
49
Джигеро
63
Сидоренко
31
Соловей
49
Джигеро
4
Прудник
4
Прудник
49
Джигеро
31
Залеский
25
Широбоков
25
Широбоков
31
Залеский
Широбоков
28
Бугулов
28
Бугулов
Широбоков
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Славии-Мозырь», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»