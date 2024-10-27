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  • «Фенербахче» – «Бодрум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Фенербахче» – «Бодрум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 17:50
Фенербахче
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Бодрум
15' Ю. Эн-Несири 55' Э. Джеко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бодрум
33
Ондржей Челустка
(К) ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
77
Cenk Şen
ЦЗ
23
Самет Ялчин
ЦП
6
Муса Мохаммед
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Бодрум
23
Гекхан Аккан
ВР
14
Тайлан Антальялы
ОП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
16
Фреди
АП
20
Педру Бразау
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
70
Эге Билсел
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
3-3-1-3
25
Ливакович
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
4
Амрабат
17
Кахведжи
18
Костич
21
Эн-Несири
7
Джеко
10
Сен-Максимен
4-3-4
15
Айети
34
77
33
Челустка
23
Ялчин
6
Мохаммед
21
1
47
Пушкаш
7
17
Сефери
7
Джеко
8
Яндас
8
Яндас
7
Джеко
5
Юкшек
17
Шиманьски
17
Шиманьски
5
Юкшек
17
Кахведжи
70
Айдын
70
Айдын
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
10
Тадич
10
Сен-Максимен
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
23
Ялчин
14
Антальялы
14
Антальялы
23
Ялчин
21
16
Фреди
16
Фреди
21
47
Пушкаш
20
Бразау
20
Бразау
47
Пушкаш
7
17
Байракдар
17
Байракдар
7
17
Сефери
19
19
17
Сефери
Остались в запасе
Фенербахче
Бодрум
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Gabriel Obekpa
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Gabriel Obekpa
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Статистика матча Фенербахче - Бодрум
2
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
8
Офсайды
0
2
Количество передач
570
304
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бодрума», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Бодрум»

«Фенербахче» – «Бодрум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бодрум Фенербахче
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