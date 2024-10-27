27.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-3-1-3
25
Ливакович
50
Бекао
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
4
Амрабат
17
Кахведжи
18
Костич
21
Эн-Несири
7
Джеко
10
Сен-Максимен
4-3-4
15
Айети
34
77
33
Челустка
23
Ялчин
6
Мохаммед
21
1
47
Пушкаш
7
17
Сефери
7
Джеко
8
Яндас
8
Яндас
7
Джеко
5
Юкшек
17
Шиманьски
17
Шиманьски
5
Юкшек
17
Кахведжи
70
Айдын
70
Айдын
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
10
Тадич
10
Сен-Максимен
21
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
21
Эн-Несири
23
Ялчин
14
Антальялы
14
Антальялы
23
Ялчин
21
16
Фреди
16
Фреди
21
47
Пушкаш
20
Бразау
20
Бразау
47
Пушкаш
7
17
Байракдар
17
Байракдар
7
17
Сефери
19
19
17
Сефери
Остались в запасе
Фенербахче
Бодрум
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Gabriel Obekpa
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Gabriel Obekpa
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Статистика матча Фенербахче - Бодрум
2
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
15
8
Офсайды
0
2
Количество передач
570
304
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бодрума», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бодрум»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»