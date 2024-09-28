28.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-2-2-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
4
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
12
Подлепенец
3-3-3-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
34
15
Михайличенко
60
Мельниченко
29
Смоляков
7
Назаренко
95
Мустафаев
11
Гуцуляк
9
Сакив
28
Полегенько
28
Полегенько
Сакив
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
9
9
Устименко
9
Устименко
9
95
Мустафаев
77
Кушниренко
77
Кушниренко
95
Мустафаев
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
Остались в запасе
Карпаты
Полесье
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Карпаты - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Полесья», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»