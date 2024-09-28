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  • «Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 16:50
Карпаты
28.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Полесье
19' Д. Мирошниченко
18' Б. Крушинский 70' А. Назаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
4-2-2-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
4
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
12
Подлепенец
3-3-3-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
34
15
Михайличенко
60
Мельниченко
29
Смоляков
7
Назаренко
95
Мустафаев
11
Гуцуляк
9
Сакив
28
Полегенько
28
Полегенько
Сакив
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
9
9
Устименко
9
Устименко
9
95
Мустафаев
77
Кушниренко
77
Кушниренко
95
Мустафаев
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
Остались в запасе
Карпаты
Полесье
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Карпаты - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Полесья», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье»

«Карпаты» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Карпаты
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