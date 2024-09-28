Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Полесья», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье»