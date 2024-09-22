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  • «Полесье» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Полесье» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 16:50
Полесье
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
34' Д. Топалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-1-2-3-2
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
18
Бойко
12
Топалов
99
22
Момо
31
Майсурадзе
29
Смоляков
29
Смоляков
31
Майсурадзе
55
Крушинский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
10
Авагимян
9
Наумец
9
Наумец
10
Авагимян
Остались в запасе
Полесье
ЛНЗ
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Полесье - ЛНЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «ЛНЗ», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «ЛНЗ»

«Полесье» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Полесье
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