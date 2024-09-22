22.09.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-2-2-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-1-2-3-2
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
18
Бойко
12
Топалов
99
22
Момо
31
Майсурадзе
29
Смоляков
29
Смоляков
31
Майсурадзе
55
Крушинский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
55
Крушинский
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
10
Авагимян
9
Наумец
9
Наумец
10
Авагимян
Остались в запасе
Полесье
ЛНЗ
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Полесье - ЛНЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «ЛНЗ», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»