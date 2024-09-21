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  • «Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:50
Славия-Мозырь
21.09.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Козлов
2
Шемрук
12
Иванов
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-3-2-1
30
Брановец
15
Рум
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
9
Сычев
18
Буньон
37
Цепенков
21
Кенжебаев
49
Джигеро
49
Джигеро
21
Кенжебаев
37
Цепенков
17
Тишуров
17
Тишуров
37
Цепенков
77
Юрин
11
Мельников
11
Мельников
77
Юрин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Слуцк
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Славия-Мозырь - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Слуцка», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Слуцк»

«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Славия-Мозырь
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