Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-2-1-1-2
1
Козлов
2
Шемрук
12
Иванов
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-3-2-1
30
Брановец
15
Рум
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
9
Сычев
18
Буньон
37
Цепенков
21
Кенжебаев
49
Джигеро
49
Джигеро
21
Кенжебаев
37
Цепенков
17
Тишуров
17
Тишуров
37
Цепенков
77
Юрин
11
Мельников
11
Мельников
77
Юрин
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Слуцк
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Славия-Мозырь - Слуцк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Слуцка», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»