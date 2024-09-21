Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Слуцка», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Слуцк»