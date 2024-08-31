Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Кайсар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:50
Кайсар
31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
65' Д. Нарзилдаев 70' В. Прындета
16' И. Пластун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-3-1-1-1
88
Сикач
17
Калмуратов
18
Прындета
15
Пайович
5
Кенесбек
77
Совпель
5
Миложко
10
Нарзилдаев
9
Бородин
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-3-3-1
1
Шайзада
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Тагыберген
96
Абикен
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
90
Садовский
9
Бородин
3
Толегенов
3
Толегенов
9
Бородин
29
Махан
29
Махан
77
Совпель
99
99
77
Совпель
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
5
Суюмбаев
11
Федин
11
Федин
5
Суюмбаев
17
Умаров
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
17
Умаров
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кайсар
Ордабасы
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Ордабасы
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Ордабасы», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Ордабасы»

«Кайсар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+