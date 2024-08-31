31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-3-1-1-1
88
Сикач
17
Калмуратов
18
Прындета
15
Пайович
5
Кенесбек
77
Совпель
5
Миложко
10
Нарзилдаев
9
Бородин
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-3-3-1
1
Шайзада
32
Пластун
23
Эрланов
5
Суюмбаев
22
Астанов
8
Тагыберген
96
Абикен
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
90
Садовский
9
Бородин
3
Толегенов
3
Толегенов
9
Бородин
29
Махан
29
Махан
77
Совпель
99
99
77
Совпель
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
5
Суюмбаев
11
Федин
11
Федин
5
Суюмбаев
17
Умаров
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
17
Умаров
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кайсар
Ордабасы
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Ордабасы
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Ордабасы», 19-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport +».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»