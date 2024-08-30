30.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
7
Джеко
4-2-1-3
1
Ташкыран
29
Балковец
94
Хадергьонай
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
42
Макута
19
Дурсун
16
Кордова
7
Караджа
4
Джику
50
Бекао
50
Бекао
4
Джику
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
16
Кордова
9
Лопеш
9
Лопеш
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
19
Дурсун
7
7
19
Дурсун
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
11
Офсайды
3
4
Количество передач
428
442
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.35
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фенербахче» против «Аланьяспора», 4-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»