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  • «Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 19:50
Фенербахче
30.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
43' Д. Тадич 65' Д. Тадич 67' Э. Джеко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
7
Джеко
4-2-1-3
1
Ташкыран
29
Балковец
94
Хадергьонай
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
42
Макута
19
Дурсун
16
Кордова
7
Караджа
4
Джику
50
Бекао
50
Бекао
4
Джику
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
16
Кордова
9
Лопеш
9
Лопеш
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
19
Дурсун
7
7
19
Дурсун
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
11
Офсайды
3
4
Количество передач
428
442
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.35

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фенербахче» против «Аланьяспора», 4-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Аланьяспор»

«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Аланьяспор Фенербахче
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