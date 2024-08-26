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  • «ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 11:50
ЛНЗ
26.08.2024, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
61' Г. Пасич 77' М. Яшари
34' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
33
Stênio
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
4-1-3-1-2
34
Муравский
55
Салиху
4
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
22
99
4-2-1-3
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
33
5
Ноникашвили
18
Бойко
18
Бойко
5
Ноникашвили
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
10
Авагимян
22
Момо
22
Момо
10
Авагимян
8
Чачуа
17
Кузык
17
Кузык
8
Чачуа
33
21
Клименко
21
Клименко
33
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
ЛНЗ
Карпаты
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча ЛНЗ - Карпаты
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Карпат»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Карпаты»

«ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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