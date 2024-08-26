26.08.2024, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-1-3-1-2
34
Муравский
55
Салиху
4
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
22
99
4-2-1-3
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
33
5
Ноникашвили
18
Бойко
18
Бойко
5
Ноникашвили
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
10
Авагимян
22
Момо
22
Момо
10
Авагимян
8
Чачуа
17
Кузык
17
Кузык
8
Чачуа
33
21
Клименко
21
Клименко
33
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
ЛНЗ
Карпаты
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча ЛНЗ - Карпаты
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Карпат»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»