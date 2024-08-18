18.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-3-1-3
4
34
Муравский
55
Салиху
22
Путря
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
16
Олейник
99
22
90
Ассинор
3-1-2-3-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
11
Рунич
95
Краснопир
18
Тилль
8
8
18
Тилль
16
Олейник
18
Бойко
18
Бойко
16
Олейник
90
Ассинор
22
Момо
22
Момо
90
Ассинор
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
ЛНЗ
Рух
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча ЛНЗ - Рух
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Руха», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»