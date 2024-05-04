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    • «Слуцк» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Слуцк» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Слуцк
    04.05.2024, суббота, 16:30
    Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Славия-Мозырь
    72' В. Курлович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Слуцк
    44
    Денис Садовский
    ВР
    12
    Никита Былинкин
    ЦЗ
    10
    Андрей Альшаник
    ПЗ
    27
    Вадим Курлович
    ОП
    6
    Михаил Сачковский
    ОП
    5
    Иван Михнюк
    ОП
    9
    Владислав Сычев
    ЦП
    7
    Сергей Пушняков
    АП
    23
    Ярослав Яроцкий
    ПВ
    19
    Оралхан Омиртаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    5
    Сергей Тихоновский
    ЦП
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Слуцк
    1
    Daniil Perov
    ВР
    30
    Илья Брановец
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    15
    Андрей Рум
    ПЗ
    29
    Илья Дубинец
    ОП
    18
    Максим Омельянчук
    АП
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    11
    Никита Мельников
    ЦФ
    Славия-Мозырь
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    2-3-1-2-1
    44
    Садовский
    12
    Былинкин
    10
    Альшаник
    27
    Курлович
    6
    Сачковский
    5
    Михнюк
    9
    Сычев
    7
    Пушняков
    23
    Яроцкий
    19
    Омиртаев
    4-3-2-1
    1
    Козлов
    27
    Чикида
    31
    Залеский
    93
    Бугулов
    15
    Шемрук
    5
    Тихоновский
    6
    Дрош
    49
    Джигеро
    13
    Полоз
    88
    Кириленко
    8
    Ложкин
    27
    Курлович
    18
    Омельянчук
    18
    Омельянчук
    27
    Курлович
    19
    Омиртаев
    11
    Мельников
    11
    Мельников
    19
    Омиртаев
    93
    Бугулов
    12
    Иванов
    12
    Иванов
    93
    Бугулов
    5
    Тихоновский
    17
    Котляров
    17
    Котляров
    5
    Тихоновский
    13
    Полоз
    7
    Грибовский
    7
    Грибовский
    13
    Полоз
    Остались в запасе
    Слуцк
    Славия-Мозырь
    1
    Daniil Perov
    ВР
    30
    Илья Брановец
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    15
    Андрей Рум
    ПЗ
    29
    Илья Дубинец
    ОП
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Остались в запасе
    1
    Daniil Perov
    ВР
    30
    Илья Брановец
    ВР
    77
    Иван Юрин
    ЛЗ
    2
    Владислав Карпеня
    ЦЗ
    15
    Андрей Рум
    ПЗ
    29
    Илья Дубинец
    ОП
    31
    Арсений Ачаповский
    ЦФ
    Остались в запасе
    34
    Артем Сороко
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    Главный тренер
    Александр Гуринович
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Статистика матча Слуцк - Славия-Мозырь
    3
    2
    Желтые карточки
    3
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Славии-Мозырь», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Славия-Мозырь»

    «Слуцк» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2024 11:52
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