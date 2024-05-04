Слуцк
04.05.2024, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Славия-Мозырь
72' В. Курлович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
5
Иван Михнюк
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Слуцк
1
Daniil Perov
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
7
Роман Грибовский
ЦФ
2-3-1-2-1
44
Садовский
12
Былинкин
10
Альшаник
27
Курлович
6
Сачковский
5
Михнюк
9
Сычев
7
Пушняков
23
Яроцкий
19
Омиртаев
4-3-2-1
1
Козлов
27
Чикида
31
Залеский
93
Бугулов
15
Шемрук
5
Тихоновский
6
Дрош
49
Джигеро
13
Полоз
88
Кириленко
8
Ложкин
27
Курлович
18
Омельянчук
18
Омельянчук
27
Курлович
19
Омиртаев
11
Мельников
11
Мельников
19
Омиртаев
93
Бугулов
12
Иванов
12
Иванов
93
Бугулов
5
Тихоновский
17
Котляров
17
Котляров
5
Тихоновский
13
Полоз
7
Грибовский
7
Грибовский
13
Полоз
Остались в запасе
Слуцк
Славия-Мозырь
1
Daniil Perov
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Daniil Perov
ВР
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Слуцк - Славия-Мозырь
3
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Славии-Мозырь», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».