Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Славии-Мозырь», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Славия-Мозырь»