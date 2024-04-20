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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Иттихад», 28-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»