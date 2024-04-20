Аль-Хазм
20.04.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
7.2
Х
5.1
П2
1.35
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Аль-Иттихад
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Иттихад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Иттихад», 28-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»
- Матч будет транслировать «Pari».