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    • «Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    «Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Минск
    20.04.2024, суббота, 14:10
    Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.98
    Х
    3.45
    П2
    3.5
    Реклама, 18+
    Нафтан
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Минск
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    15
    Глеб Гурбан
    ПЗ
    18
    Александр Михаленко
    ПЗ
    2
    Валентин Дихтиевский
    ПЗ
    23
    Артур Назаренко
    ОП
    11
    Фёдор Лебедев
    АП
    17
    Родион Печура
    АП
    8
    Арсений Мигдаленок
    ЛВ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    10
    Семен Пенчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    79
    Хетаг Бадоев
    ЦЗ
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    20
    Владимир Марухин
    ЛВ
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Минск
    19
    Максим Азарко
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    6
    Даниил Душевский
    ОП
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    22
    Artur Kuzmich
    ЦП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    72
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    92
    Артем Щадин
    АП
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    4-1-3-2
    92
    Шпаковский
    18
    Михаленко
    15
    Гурбан
    4
    Грекович
    2
    Дихтиевский
    23
    Назаренко
    8
    Мигдаленок
    17
    Печура
    11
    Лебедев
    10
    Пенчук
    7
    Забелин
    4-1-3-1
    13
    Харитонович
    4
    Кучинский
    5
    Лебедев
    79
    Бадоев
    88
    Драбатович
    7
    Колядко
    11
    Пранович
    20
    Марухин
    17
    Сучков
    10
    Папарига
    Остались в запасе
    Минск
    Нафтан
    19
    Максим Азарко
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    6
    Даниил Душевский
    ОП
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    22
    Artur Kuzmich
    ЦП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    72
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    92
    Артем Щадин
    АП
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Остались в запасе
    19
    Максим Азарко
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    6
    Даниил Душевский
    ОП
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    22
    Artur Kuzmich
    ЦП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    72
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    92
    Артем Щадин
    АП
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Статистика матча Минск - Нафтан
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 14:10 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск»«Нафтан»

    «Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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