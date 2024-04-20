Минск
20.04.2024, суббота, 14:10
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
1.98
Х
3.45
П2
3.5
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Нафтан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
11
Фёдор Лебедев
АП
17
Родион Печура
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
10
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
20
Владимир Марухин
ЛВ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Минск
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Artur Kuzmich
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
72
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
92
Артем Щадин
АП
9
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
4-1-3-2
92
Шпаковский
18
Михаленко
15
Гурбан
4
Грекович
2
Дихтиевский
23
Назаренко
8
Мигдаленок
17
Печура
11
Лебедев
10
Пенчук
7
Забелин
4-1-3-1
13
Харитонович
4
Кучинский
5
Лебедев
79
Бадоев
88
Драбатович
7
Колядко
11
Пранович
20
Марухин
17
Сучков
10
Папарига
Остались в запасе
Минск
Нафтан
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Artur Kuzmich
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Дмитрий Сай
ВР
72
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
92
Артем Щадин
АП
9
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
55
Алексей Туманов
ЦЗ
6
Даниил Душевский
ОП
20
Евгений Киндрук
ОП
22
Artur Kuzmich
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
72
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
92
Артем Щадин
АП
9
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Минск - Нафтан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 14:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».