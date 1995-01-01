Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Зимбабве по футболу

    Тренер Норман Мапеза
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2021, группа B
    3 тур
    		18 января, вторник 19:00 Зимбабве 2:1 Гвинея
    2 тур
    		14 января, пятница 19:00 Малави 2:1 Зимбабве
    1 тур
    		10 января, понедельник 16:00 Сенегал 1:0 Зимбабве
    • Читайте нас: 
    11