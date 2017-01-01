Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2026/2027 Лига конференций. 2026/2027 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026 Лига конференций. 2025/2026 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2024/2025 Лига конференций. 2024/2025 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2023/2024 Лига конференций. 2023/2024 Лига конференций. 2021/2022 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Лига чемпионов. 2020/2021 Лига Европы. 2019/2020 Лига чемпионов. 2019/2020 Лига Европы. 2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2017/2018 Товарищеские матчи. 2016 Лига чемпионов. 2015/2016 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2013/2014 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Лига Европы. Квалификация 2009/2010 Лига Чемпионов. 2007/2008