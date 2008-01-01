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    Депортиво Саприсса - состав

    Город Сан-Хосе
    Сайт http://www.saprissa.co.cr
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    13 Крус Аарон Коста-Рика Вра 32 - - - - - € 0.275 млн.
    4 Уостон Кендалл Коста-Рика Защ 35 - - - - - -
    4 Уманья Майкл Коста-Рика Защ 40 - - - - - € 0.45 млн.
    2 Мора Хейнер Коста-Рика Защ 38 - - - - - -
    17 Бадилья Габриэль Коста-Рика Защ 38 - - - - - € 0.6 млн.
    7 Боланьос Кристиан Коста-Рика Пол 39 - - - - - € 1.05 млн.
    22 Салас Юстин Коста-Рика Пол 27 - - - - - € 0.25 млн.
    11 Элисондо Сезар Коста-Рика Нап 35 - - - - - -
    17 Мартинес Хосуе Коста-Рика Нап 33 - - - - - -
    26 Колиндрес Даниэль Коста-Рика Нап 38 - - - - - -
    32 Самора Альваро Коста-Рика Нап 21 - - - - - € 0.2 млн.
    10 Кастро Хорхе Коста-Рика Нап 31 - - - - - -
    Всего игроков: 12, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 2, нападающих: 5
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