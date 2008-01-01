Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|13
|Крус Аарон
|Вра
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.275 млн.
|4
|Уостон Кендалл
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Уманья Майкл
|Защ
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.45 млн.
|2
|Мора Хейнер
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Бадилья Габриэль
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.6 млн.
|7
|Боланьос Кристиан
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1.05 млн.
|22
|Салас Юстин
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|11
|Элисондо Сезар
|Нап
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Мартинес Хосуе
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Колиндрес Даниэль
|Нап
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Самора Альваро
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|10
|Кастро Хорхе
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 12, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 2, нападающих: 5