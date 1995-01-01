Турниры:
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|3
|3
|0
|0
|5:1
|+4
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|6:4
|+2
|6
|3.
|Австралия (мол.)
|3
|0
|1
|2
|1:3
|-2
|1
|4.
|Сербия (олимп.)
|3
|0
|1
|2
|3:7
|-4
|1
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3.
|Австралия (мол.)
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Сербия (олимп.)
|1
|0
|0
|1
|2:4
|-2
|0
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|1
|1
|0
|0
|4:2
|+2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|3.
|Сербия (олимп.)
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|4.
|Австралия (мол.)
|2
|0
|0
|2
|0:2
|-2
|0