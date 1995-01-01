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    Сборная Сербии по футболу - Таблица

    Сайт http://www.fsj.co.yu/
    Турниры:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 3 3 0 0 5:1 +4 9
    2. 3 2 0 1 6:4 +2 6
    3. Австралия (мол.) 3 0 1 2 1:3 -2 1
    4. Сербия (олимп.) 3 0 1 2 3:7 -4 1
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 2 2 0 0 3:0 +3 6
    2. 2 1 0 1 2:2 0 3
    3. Австралия (мол.) 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Сербия (олимп.) 1 0 0 1 2:4 -2 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 1 1 0 0 4:2 +2 3
    2. 1 1 0 0 2:1 +1 3
    3. Сербия (олимп.) 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4. Австралия (мол.) 2 0 0 2 0:2 -2 0
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