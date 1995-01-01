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    Сперанца - результаты

    Город Крихана Веке
    Дивизион Молдова-Дивизион А
    Турниры:
    Лига Европы (2019/2020), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 18 июля, четверг 20:00 Нефтчи 6:0 Сперанца
    Лига Европы (2019/2020), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 11 июля, четверг 20:00 Сперанца 0:3 Нефтчи
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